Мирра Андреева выбыла из одиночного разряда теннисного турнира ОИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Магде Линетт в матче первого круга турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

В мировом рейтинге Линетт занимает 48-е место, Андреева – 32-е.

Андреева выбыла из турнира в одиночном разряде, но ей еще предстоит выступить в паре с Дианой Шнайдер и миксте с Даниилом Медведевым.

Россияне выступают на ОИ под нейтральным флагом.