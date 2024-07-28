Поиск

Мирра Андреева выбыла из одиночного разряда теннисного турнира ОИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Магде Линетт в матче первого круга турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

В мировом рейтинге Линетт занимает 48-е место, Андреева – 32-е.

Андреева выбыла из турнира в одиночном разряде, но ей еще предстоит выступить в паре с Дианой Шнайдер и миксте с Даниилом Медведевым.

Россияне выступают на ОИ под нейтральным флагом.

ОИ Мирра Андреева теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Расселл выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Олимпийские игры-2024

Автор концепции чаши олимпийского огня в Париже предложил сохранить ее после Игр

Автор концепции чаши олимпийского огня в Париже предложил сохранить ее после Игр

"Спартак" победил "Химки" в чемпионате России по футболу

Олимпийские игры-2024

Александрова выбыла из одиночного теннисного турнира ОИ

Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

Олимпийские игры-2024

Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене

Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене

Белал Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

"Зенит" с крупным счетом обыграл "Рубин", "Динамо" победило "Локомотив" в РПЛ

ЦСКА разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });