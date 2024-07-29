Бижамов и Мусаев проведут бои 8 августа на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Джамбулат Бижамов и Вадим Мусаев примут участие в турнире серии "Ночь чемпионов IBA" 8 августа в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном событии шоу "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов в восьмираундовом раундовом поединке в весе до 75 кг встретится с колумбийцем Хуаном Нарваэсом.

На счету Бижамова на профессиональном поединке один – победный бой. Нарваэс выиграл восемь боев (все – досрочно), не проиграв ни разу.

Финалист чемпионата мира-2021, чемпион России-2021 Вадим Мусаев в 10-раундовом поединке оспорит пояс WBA Asia в первом среднем весе с Паулюсом Амавилой из Танзании.

Мусаев выиграл все восемь боев (четыре – нокаутом), на счету Амавилы – 10 побед (пять – нокаутом), по одной ничьей и поражению.

В главном поединке, как сообщалось, россиянин Артур Субханкулов проведет защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг в поединке с не знающим поражений на профессиональном ринге венгром Роландом Галосом.