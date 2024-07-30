Игры Дружбы предложено перенести на 2025 год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год, сообщается на сайте организации.

"После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных Игр Дружбы на 2025 год", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство РФ для подготовки необходимых документов, добавляется в сообщении.

"Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных Игр Дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих", - сообщили в ассоциации.

Первые Игры дружбы были запланированы на 15-29 сентября 2024 года, они могли состояться в Москве и Екатеринбурге. Как говорилось в указе президента РФ, Всемирные игры дружбы должны были быть проведены "в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества...".