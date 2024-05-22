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"Аталанта" с россиянином Миранчуком выиграла Лигу Европы УЕФА

"Аталанта" с россиянином Миранчуком выиграла Лигу Европы УЕФА
Финал Лиги Европы УЕФА: "Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия)
Фото: AP/TASS

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 3:0 разгромили немецкую команду "Байер" в финальном матче Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла в Дублине.

Хет-трик оформил Адемола Лукман, забивший голы на 12-й, 26-й и 76-й минутах.

Таким образом, победителем Лиги Европы стал и полузащитник сборной России Алексей Миранчук. На его счету в десяти матчах в рамках этого турнира в сезоне-2023/24 три голевые передачи. Правда, в финальном матче россиянин на поле не вышел.

Для "Аталанты" выигрыш Лиги Европы - первый триумф в еврокубках.

Между тем, "Байер" потерпел первое поражение в сезоне, этому матчу предшествовал 51 матч без проигрышей.

Алексей Миранчук Аталанта футбол
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