Чемпион России по боксу назвал позорной ситуацию с участием трансгендеров в ОИ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, финалист Кубка России-2024, победитель Игр БРИКС-2024, победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев отреагировал на выступление в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже спортсменов, ранее проваливших гендерные тесты.

"Хочу сказать, что такое недопустимо в боксе. Да и вообще в спорте. Такие случаи позорят его", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

Он напомнил, что "такое мошенничество хотели провернуть на чемпионате мира в 2023 году".

"Но IBA (Международная боксерская ассоциация – ИФ) не допустила этого. Считаю, такие случаи позорят такое великое событие как Олимпиада. Может я и неправильно что-то говорю. Но мое воспитание не позволяет принимать это фактор", - отметил Сергеев.

Олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета, поскольку МОК приостановил членство IBA.