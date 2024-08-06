Теннисистка Аванесян сменила спортивное гражданство с российского на армянское

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению, о чем спортсменка сообщила в соцсетях.

"Для меня большая честь сообщить, что я получила гражданство Армении и с гордостью буду представлять эту страну. С нетерпением жду того, что буду играть за родину своих предков", - написала спортсменка.

В рейтинге WTA Аванесян занимает 58-е место, не выиграв пока под эгидой организации ни одного турнира.