Боксер Мусаев назвал пояс WBA Asia трамплином для достижения основной цели

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021, чемпион России-2021 по боксу Вадим Мусаев отметил важность предстоящего поединка с представителем Танзании Паулюсом Амавилой за пояс WBA Asia в первом среднем весе.

Бой пройдет 8 августа в Уфе в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

"Мне приятно провести свой первый бой за пояс на "Ночь чемпионов IBA". Это очень хороший и сильный турнир, который очень часто проводится по всему миру. На него съезжаются серьёзные спортсмены международного и олимпийского уровня. Вижу, что он набирает все больше и больше оборотов. И конечно, не буду скрывать, что я хотел бы чаще боксировать на этом турнире и забрать пояса в весовых категориях до 67 и 71 кг", - приводит слова Мусаева пресс-служба Федерации бокса России.

"Предстоящий бой для меня очень важен. Я иду без поражений и подошел к первому поясу по профессионалам. Титул WBA Asia важен для меня. Он будет одним из моих трамплинов к достижению своей основной цели. Моя цель — завоевать главный титул по профессионалам в своей категории. Говоря о сопернике, у него неплохой рекорд 10–1, смотрел его два последних боя. Сказать, что он меня чем-то удивил… Такого нет. За свою любительскую и профессиональную карьеры я уже встречался с такого рода соперниками. Застать меня врасплох ему будет сложно",- сказал Мусаев.

Мусаев выиграл все восемь боев (четыре – нокаутом), на счету Амавилы – 10 побед (пять – нокаутом), по одной ничьей и поражению.