Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате неустойки от ЦСКА

Тренер Владимир Федотов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров РФС встала на сторону футбольного клуба ЦСКА в вопросе финансовых разногласий с экс-наставником команды Владимиром Федотовым.

"Обязать ПФК ЦСКА предоставить тренеру Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований тренера Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать", - говорится в сообщении РФС.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, уточнил, что речь шла о выплатах в размере 200 миллионов рублей.

"Точку в данном споре поставит суд в Лозанне", - сказал юрист Михаил Прокопец, слова которого приводит "Матч ТВ".

Сторона Федотова считает, что ЦСКА нанес ущерб репутации Федотову, объявив о назначении на пост главного тренера Марко Николича до официального увольнения самого Федотова.

Федотов был отправлен в отставку в начале июня этого года. В чемпионате России ЦСКА финишировал на шестом месте.