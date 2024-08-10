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МОК разрешил российским спортсменам принять участие в церемонии закрытия ОИ-2024

МОК разрешил российским спортсменам принять участие в церемонии закрытия ОИ-2024
Фото: Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета решил, что нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК

Такое решение было принято на основании того, что на церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе. Флага AIN не будет.

"В Париже осталось лишь небольшое количество AIN, которые могли бы принять участие в церемонии закрытия", - заявили в МОК.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В них принимали участие 15 российских нейтральных атлетов. МОК запретил им принимать участие в церемонии открытия игр.

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