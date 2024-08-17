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Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли самарскую команду "Крылья Советов" в домашнем матче пятого тура чемпионата России.

На 75-й минуте гол провел Бителло.

"Динамо" набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Выше него находится только петербургский "Зенит", у которого столько же баллов, но есть преимущества по дополнительным показателям. К тому же у "Зенита" имеется игра в запасе.

"Крылья Советов" - на 13-м месте, 3 очка.

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