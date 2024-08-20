Наставник "Вашингтона" уверен, что Овечкин побьет рекорд НХЛ в сезоне-2024/25

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Александр Овечкин превзойдет достижение Уэйна Гретцки уже в сезоне-2024/25, уверен главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

"Да, я думаю, что он сможет забить 42 гола в этом сезоне. Я абсолютно уверен, что он способен на это", - приводятся слова Карбери на сайте НХЛ.

Уэйн Гретцки на протяжении многих лет удерживает статус самого результативного игрока НХЛ за всю историю лиги - на счету давно завершившего игровую карьеру канадца в регулярных чемпионатах 894 гола. Овечкин в списке лучших бомбардиров занимает второе место, отставая на 41 гол.

В прошлом сезоне 38-летний россиянин забросил 31 шайбу, а сезоном ранее – 42.