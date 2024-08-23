Поиск

Футболист "Зенита" Изидор перешел в "Сандерленд"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском "Сандерленде", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

23-летний футболист будет играть в "Сандерленде" на правах аренды, срок действия которой – до конца сезона-2024/25. Договор предусматривает обязательное право выкупа игрока.

"Сандерленд" представляет Чемпионшип – второй по статусу дивизион в английском футболе.

Изидор перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" в сентябре прошлого года, выиграл в составе петербургской команды чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Зенит футбол Вильсон Изидор Чемпионшип Сандерленд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Винер усомнилась в допуске россиян на Игры-2028 в Лос-Анджелесе

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

Первая ракетка мира избежал дисквалификации после проваленных допинг-тестов

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

ПСЖ попал под угрозу снятия с ЛЧ из-за долгов Килиану Мбаппе

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

РФС объявил о проведении матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом

"Локомотив" обыграл ЦСКА, "Спартак" разгромил "Факел" в РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });