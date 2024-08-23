Футболист "Зенита" Изидор перешел в "Сандерленд"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском "Сандерленде", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

23-летний футболист будет играть в "Сандерленде" на правах аренды, срок действия которой – до конца сезона-2024/25. Договор предусматривает обязательное право выкупа игрока.

"Сандерленд" представляет Чемпионшип – второй по статусу дивизион в английском футболе.

Изидор перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" в сентябре прошлого года, выиграл в составе петербургской команды чемпионат, Кубок и Суперкубок России.