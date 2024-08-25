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"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу

"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Динамо" со счетом 0:1 уступили "Краснодару" в домашнем матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 25-й минуте гол провел Виктор Са.

"Динамо" упустило возможность в текущем туре возглавить турнирную таблицу РПЛ: в лидеры его бы вывела победа над "Краснодаром". Лидерство сохранил петербургский "Зенит" - 14 очков, ближайшие его преследователи – московские "Локомотив" и "Динамо", а также "Краснодар", они набрали по 12 очков. У "Локомотива" имеется игра в запасе.

футбол РПЛ Краснодар Динамо Зенит Локомотив
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