"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Динамо" со счетом 0:1 уступили "Краснодару" в домашнем матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 25-й минуте гол провел Виктор Са.

"Динамо" упустило возможность в текущем туре возглавить турнирную таблицу РПЛ: в лидеры его бы вывела победа над "Краснодаром". Лидерство сохранил петербургский "Зенит" - 14 очков, ближайшие его преследователи – московские "Локомотив" и "Динамо", а также "Краснодар", они набрали по 12 очков. У "Локомотива" имеется игра в запасе.