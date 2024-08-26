Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник сообщает Daily Mail.

Кончине шведского специалиста предшествовало тяжелое заболевание. Несколько месяцев назад Эрикссон заявил, что у него диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон тренировал так называемое "золотое поколение" футболистов сборной Англии, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Он привел Англию к трем четвертьфиналам на крупных турнирах.

Также Эрикссон тренировал сборные Мексики, Филиппин, на клубном уровне – в частности, шведский "Гетеборк", португальскую "Бенфику", итальянские "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", английские "Манчестер Сити", "Лестер".