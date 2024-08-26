Поиск

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник сообщает Daily Mail.

СпортБольной раком экс-наставник сборной Англии Эрикссон обратился с прощальным посланиемЧитать подробнее

Кончине шведского специалиста предшествовало тяжелое заболевание. Несколько месяцев назад Эрикссон заявил, что у него диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон тренировал так называемое "золотое поколение" футболистов сборной Англии, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Он привел Англию к трем четвертьфиналам на крупных турнирах.

Также Эрикссон тренировал сборные Мексики, Филиппин, на клубном уровне – в частности, шведский "Гетеборк", португальскую "Бенфику", итальянские "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", английские "Манчестер Сити", "Лестер".

футбол Англия Свен-Еран Эрикксон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Локомотив" обыграл "Ростов" и стал лидером РПЛ

"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу

"Динамо" уступило "Краснодару" в чемпионате России по футболу

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА разгромил "Акрон" в чемпионате России по футболу

"Зенит" продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

"Зенит" продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

Футболист "Зенита" Изидор перешел в "Сандерленд"

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Винер усомнилась в допуске россиян на Игры-2028 в Лос-Анджелесе

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нападающий Жоау Феликс перешел из "Атлетико" в "Челси"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });