Больной раком экс-наставник сборной Англии Эрикссон обратился с прощальным посланием

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Йоран Эрикссон, о тяжелом заболевании которого ранее сообщалось, выразил надежду, что его запомнят хорошим человеком.

С прощальным посланием 76-летний Эрикссон выступил в документальном фильме, снятом о нем.

"У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком, но не все так скажут", - приводит слова шведа Mirror.

"Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытающегося сделать все, что он может. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока", - сказал Эрикссон.

В январе этого года Эрикссон заявил, что у него диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон тренировал так называемое "золотое поколение" футболистов сборной Англии, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Он привел Англию к трем четвертьфиналам на крупных турнирах.

Также Эрикссон тренировал сборные Мексики, Филиппин, на клубном уровне – в частности, шведский "Гетеборк", португальскую "Бенфику", итальянские "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", английские "Манчестер Сити", "Лестер".