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У главы МПК украли автомобильную аккредитацию перед стартом Паралимпиады

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в Париже похитили у президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса аккредитацию на автомобиль для доступа на объекты Паралимпиады-2024. Об этом сообщает Europe 1.

Отмечается, что документ был украден из автомобиля, когда тот находился на стоянке в 16-м округе Парижа. При этом воры взамен подсунули в авто другую аккредитацию. Предполагается, что автомобиль не был заперт.

Аккредитация, украденная у главы МПК, обеспечивает доступ ко всем паралимпийским объектам. В общей сложности на Паралимпиаде выдано 20 аккредитаций такого статуса.

Ранее в Париже прошли Олимпийские игры, некоторые спортсмены и члены делегаций также стали жертвами воров.

Париж Паралимпиада
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