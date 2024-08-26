У главы МПК украли автомобильную аккредитацию перед стартом Паралимпиады

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в Париже похитили у президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса аккредитацию на автомобиль для доступа на объекты Паралимпиады-2024. Об этом сообщает Europe 1.

Отмечается, что документ был украден из автомобиля, когда тот находился на стоянке в 16-м округе Парижа. При этом воры взамен подсунули в авто другую аккредитацию. Предполагается, что автомобиль не был заперт.

Аккредитация, украденная у главы МПК, обеспечивает доступ ко всем паралимпийским объектам. В общей сложности на Паралимпиаде выдано 20 аккредитаций такого статуса.

Ранее в Париже прошли Олимпийские игры, некоторые спортсмены и члены делегаций также стали жертвами воров.