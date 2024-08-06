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У замминистра спорта Южного Судана в Париже украли сумку с деньгами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в Париже похитили у заместителя министра спорта Южного Судана сумму с деньгами, сообщает Valeurs Actuelles.

Инцидент произошел в одном из отелей, где остановилась замминистра. Она подошла на ресепшн, чтобы зарегистрировать суданскую делегацию, оставив при этом свою сумочку на столе без присмотра. Через несколько мгновений она обнаружила, что сумка пропала. Сотрудники же отеля, находившиеся здесь в это время, заявили, что ничего не видели.

В сумке находилась сумма денег в размере $35 тыс., предназначенная на расходы делегации, драгоценности, документы и телефон. Благодаря данным последней его геолакации полиции и удалось найти сумку, спрятанную в одном из районов города. В ней полицейские обнаружили сам телефон и документы; деньги с драгоценностями воры забрали. Воры попали на несколько камер наблюдения, но их пока не задержали.

Удалось ли разместить в отеле суданскую делегацию после кражи денег, не сообщается.

В олимпийском Париже во время Игр-2024 зафиксировано несколько краж, жертвами которых стали и участники Олимпиады. В частности, без снаряжения и экипировки осталась сборная Словакии по велоспорту.

велоспорт Париж Олимпийские игры
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