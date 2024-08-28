Матч с участием Хачанова оказался самым долгим в истории US Open

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Матч первого круга турнира Большого шлема между российским теннисистом Кареном Хачановым и британцем Дэниэлом Эвансом оказался самым продолжительным в истории Открытого чемпионата США.

Игра растянулась на пять сетов, спортсмены провели на корте 5 часов 35 минут. Победил Эванс со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Предыдущий рекорд был датирован 1992 годом, когда полуфинал US Open между шведом Стефаном Эдбергом и американцем Майклом Чангом растянулся на 5 часов 26 минут.