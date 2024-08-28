Поиск

Матч с участием Хачанова оказался самым долгим в истории US Open

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Матч первого круга турнира Большого шлема между российским теннисистом Кареном Хачановым и британцем Дэниэлом Эвансом оказался самым продолжительным в истории Открытого чемпионата США.

Игра растянулась на пять сетов, спортсмены провели на корте 5 часов 35 минут. Победил Эванс со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Предыдущий рекорд был датирован 1992 годом, когда полуфинал US Open между шведом Стефаном Эдбергом и американцем Майклом Чангом растянулся на 5 часов 26 минут.

US Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двенадцать российских теннисистов вышли во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Первая ракетка России вышла во второй круг US Open

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });