Двенадцать российских теннисистов вышли во второй круг US Open

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во втором круге теннисного турнира Большого шлема US Open в мужском и женском одиночных разрядах выступят 12 россиян.

Мужчины, соперники россиян

Даниил Медведев (№5 в рейтинге мира) – Фабиан Марожан (Венгрия, 51)

Андрей Рублев (6) – Артур Риндеркнех (Франция, 56)

Роман Сафиуллин (57) – Маттео Арнальди (Италия, 30)

Вылетели – Карен Хачанов (22), Павел Котов (60)

Женщины, соперницы россиянок

Дарья Касаткина (13) – Пэйтон Стирнс (США, 47)

Анна Калинская (15) – Анна Бондарь (Венрия, 84)

Людмила Самсонова (16) – Мария Боузкова (Чехия, 45)

Диана Шнайдер (18) – Клара Таусон (Дания, 67)

Мирра Андреева (23) – Эшлин Крюгер (США, 59)

Анастасия Павлюченкова (27) – Элизабетта Кочаретто (Италия, 66)

Екатерина Александрова (31) – Ива Йович (США, 389)

Анастасия Потапова (38) – Варвара Лепченко (США, 199)

Вылетели – Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (81), Камилла Рахимова (104)