Россияне заработали семь медалей в очередной день Паралимпиады

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали заработали российские спортсмены в очередной соревновательный день в рамках летних Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Обладателями наград высшего достоинства стали пловец Дмитрий Черняев на дистанции 100 м брассом (класс SB4) и легкоатлет Евгений Торсунов в прыжках в длину (класс T36).

Серебряными призерами стали пловцы Денис Тарасов на дистанции 50 м вольным стилем (класс S9), Зоя Щурова – на 50 м брассом (S3), Владимир Даниленко – на 200 м вольным стилем (S2), а также легкоатлет Артем Калашян в беге на 100 м (T35).

Легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал бронзу в беге на 100 м (T35).

Теперь у россиян 7 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. С такими показателями отечественная команда параатлетов занимала бы сейчас в медальном зачете восьмое место. Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их достижения в медальном зачете не учитываются.

В настоящее время восьмое место занимает сборная Нидерландов (7, 3, 4). На первом месте находится Китай (43, 30, 14), в топ-3 также входят Великобритания (29, 15, 10) и США (13, 19, 10).

Паралимпийские игры-2024 завершатся 8 сентября, здесь выступают 88 россиян.