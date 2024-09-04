Умер выигрывавший медали ОИ и ЧМ отец хоккеистов Павла и Валерия Буре

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по плаванию Владимир Буре скончался на 74-м году жизни, сообщает "Матч ТВ".

Уточняется, что он умер во вторник в Майами. Некоторое время назад у него случился сердечный приступ.

Владимир Буре – отец российских хоккеистов Павла и Валерия Буре. После завершения карьеры пловцы Буре-старший и сам стал заниматься хоккейной деятельностью. В частности, он трудоустроился тренером по физической подготовке в "Нью-Джерси Девилз" и стал двукратным (2000, 2003) чемпионом НХЛ.