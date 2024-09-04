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Девять медалей заработали россияне в очередной день Паралимпиады

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали российские спортсмены в очередной соревновательный день проходящих в Париже летних Паралимпийских игр.

Обладателями награды высшего достоинства стали легкоатлет Александр Костин в беге на 1500 м (класс T13) и пловчиха Дарья Лукьяненко на дистанции 200 м комплексным плаванием (SM11).

Серебряными призерами стали легкоатлет Алексей Чуркин в толкании ядра (F32) и пловец Роман Жданов на дистанции 200 м вольным стилем (S14).

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Бронзовые медали завоевали легкоатлеты Никита Котуков в прыжках в длину (T47), Антон Кулятин в беге на 1500 м (класс T13), Виктория Сланова в беге на 400 м (T37), пловцы Владимир Мозговой на 100-метровке на спине (S9), Владимир Сотников на 200-метровке комплексным плаванием (SM13).

Теперь в активе россиян в общей сложности 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей. С такими показателями отечественная команда параатлетов занимала бы сейчас в медальном зачете седьмое место (сутками ранее – восьмое). Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их достижения в медальном зачете не учитываются.

В настоящее время седьмое место занимает сборная Украины (9, 15, 21). На первом месте находится Китай (53, 40, 22), в топ-3 также входят Великобритания (30, 18, 13) и США (20, 22, 11).

Паралимпийские игры-2024 завершатся 8 сентября, здесь выступают 88 россиян.

Паралимпиада-2024
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