Участница ОИ-2024 умерла после того, как ее поджег бойфренд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи скончалась через несколько дней после того, как получила сильные ожоги. Об этом пишет Independent.

33-летняя легкоатлетка попала в больницу 2 сентября с ожогами 75 процентов тела после ссоры со своим парнем недалеко от их дома. В местной полиции уточнили, что бойфренд Чептегеи купил канистру бензина, облил девушку и поджег. Незадолго до этого были слышны удары, характерные для драки.

При этом парень и сам получил ожоги, но незначительные – с ними он был доставлен в эту же больницу.

Ребекка Чептегеи выступила на Олимпиаде-2024 в Париже, где участвовала в марафоне и заняла 44-е место.