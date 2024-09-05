Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Вьетнамом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав игроков на товарищескую встречу с Вьетнамом.

С первых минут игру на поле начнут следующие футболисты: Андрей Лунев, Данил Круговой, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Артем Карпукас, Никита Кривцов, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев.

Игра пройдет в Ханое в четверг и стартует в 16:00 мск. 7 сентября здесь же россияне сыграют с Таиландом.