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Арина Соболенко вышла в финал US Open

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над 12-й ракеткой планеты Эммой Наварро в 1/2 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Результат – 6:3, 7:6 (7:2).

В финале белоруска сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США), обыгравшей в полуфинале Каролину Мухову (Чехия, 52)

Ранее Соболенко и Пегула на официальных турнирах встречались семь раз. Счет по победам – 5:2 в пользу Соболенко.

Для белорусской теннисистки это второй выход в финал US Open, в предыдущем год назад она уступила американке Кори Гауфф. При этом на турнирах Большого шлема Соболенко дважды выигрывала Australian Optn (2023, 2024). Для Пегулы это первый выход в финал турнира Большого шлема.

US Open теннис Арина Соболенко Джессика Пегула
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