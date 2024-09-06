Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в первом матче при Черчесове

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Казахстана со счетом 0:0 завершили матче первого тура Лиги наций УЕФА против национальной команды Норвегии.

Встреча прошла в Алматы, она стала первой для казахстанцев под руководством российского тренера Станислава Черчесова. 61-летний специалист возглавил сборную Казахстана в начале июня этого года.

Казахстан и Норвегия представляют Лигу В – второй по статусу дивизион в Лиге наций УЕФА.