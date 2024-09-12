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Артем Дзюба стал игроком "Акрона"

Артем Дзюба стал игроком "Акрона"
Футболист Артем Дзюба
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном", сообщила пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до окончания сезона-2024/25.

Предыдущим клубом 36-летнего форварда является московский "Локомотив", в котором он отыграл с весны 2023 по лето 2024 года.

Дзюба - четырехкратный чемпион России в составе "Зенита". Покинув петербургскую команду в 2022 году, перешел в турецкий "Адана Демирспор". Однако в ноябре того же года ушел из этого клуба, а в феврале-2023 перешел в "Локомотив".

"Акрон" - дебютант РПЛ, в турнирной таблице после семи туров команда занимает 14-е место.

Артем Дзюба Акрон футбол
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