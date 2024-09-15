Голевой пас Дзюбы помог "Акрону" крупно победить "Химки"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты тольяттинского "Акрон" со счетом 3:0 разгромили "Химки" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

На 38-й минуте гол забил Солтмурад Бакаев, на 44-й – Стефан Лончар, на 90+1 – Владимир Хубулов.

В третьей голевой атаке результативным пасом отметился бывший форвард сборной России Артем Дзюба. 36-летний футболист перешел в тольяттинскую команду 12 сентября. Матч против "Химок" Дзюба начал в числе запасных, а на поле вышел на 64-й минуте.

"Акрон" набрал 8 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Химки" - на 14-м месте, 6 очков.