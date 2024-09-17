Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на ОИ-2024

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира и Европы по дзюдо серб Неманья Майдов получил пятимесячную дисквалификацию за демонстрацию православного жеста на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

"15 дней назад я получил письмо о том, что Всемирная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных кодексов. Точнее, за то, что я крестился при выходе на матч на Олимпийских играх. Мне запретили участвовать во всех турнирах и сборах", - написал 28-летний спортсмен в соцсетях.

"В защитном письме о дисциплинарном взыскании я не хотел извиняться за то что я перекрестился, и, конечно, никогда не буду, хотя даже не знал, какое может быть наказание", - отметил Майдов.

"Господь дал мне все, как для меня лично, так и для моей карьеры, и он для меня номер 1, и я этим горжусь. И это не изменится ни при каких обстоятельствах. Слава Ему и спасибо за все", - добавил он.

Комментируя свою дисквалификацию, Майдов также выразил сожаление, что "такой красивый и сложный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей".

На ОИ Майдов вылетел из турнира в 1/8 финала в весовой категории до 90 кг.