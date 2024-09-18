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Православный жест дзюдоиста оказался не единственной причиной его отстранения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо (IJF) на своем сайте выступила с заявлением, в котором подтвердила информацию о пятимесячной дисквалификации сербского спортсмена Неманью Майдова за поведение на Олимпиаде-2024 в Париже.

Однако, утверждают в IJF, распространенные ранее сведения о причинах его отстранения носят ложный и ошибочный характер.

СпортСербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на ОИ-2024Читать подробнее

Ранее Майдов сообщил, что его дисквалифицировали за то, что он перекрестился перед выходом на поединок на ОИ в Париже. В Международной федерации дзюдо, в свою очередь, сообщили, что "ему было предъявлено обвинение в том, что он продемонстрировал явный религиозный знак при выходе на игровое поле и отказался поклониться своему сопернику в конце поединка, что является нарушением Кодекса этики IJF".

"Также следует отметить, что у спортсмена были предшествующие инциденты, связанные с поведением, нарушающим Кодекс этики IJF. Спортсмен был предупрежден письмом в апреле 2018 года и в феврале 2022 года", - говорится в заявлении IJF.

На ОИ Майдов вылетел из турнира в 1/8 финала в весовой категории до 90 кг. Он – чемпион мира и Европы.

дзюдо Сербия
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