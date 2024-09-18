ЦСКА обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

"Ростов" взял верх над "Оренбургом"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 взяли верх над "Краснодаром" в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России.

На 32-й минуте гол забил Милан Гайич, на 89-й – Матвей Кисляк.

"Краснодар" сохранил лидерство в группе С, в его активе 9 очков. ЦСКА занимает второе место – 8 баллов. Далее идут грозненский "Ахмат" (3) и нижегородский "Пари НН" (1), которые свой матч четвертого тура проведут позднее.

Кроме того, "Ростов" на своем поле в Ростове-на-Дону взяли верх над "Оренбургом" - 3:1.

На 14-й минуте пенальти реализовал Джимми Марин ("Оренбург"). "Ростов" ответил голами Егора Голенкова (35), Алексея Сутормина (62) и Роналдо (86).

В группе В лидируют московский "Локомотив" (9) и "Ростов" (9), далее идут "Химки" (3) и "Оренбург" (0). У "Локомотива" и "Химок" есть очная встреча в запасе.