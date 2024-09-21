Бывший главный тренер "Спартака" Абаскаль уволен из "Гранады"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Гранада" на своем сайте объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

"Клуб желает ему и его тренерскому штабу удачи в будущем", - говорится в сообщении.

Под руководством Абаскаля команда провела в Сегунде (второй по статусу дивизион в испанском футболе) шесть матчей: дважды проиграла, один раз победила и три раза подряд сыграла вничью. В том числе – в домашнем матче против "Малаги" в пятницу, упустив победу на 90+2 минуте.

Сейчас команда занимает 12-е (из 20) место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

С 2022 по 2024 год 35-летний Абаскаль работал в московском "Спартаке".