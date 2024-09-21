Поиск

Бывший главный тренер "Спартака" Абаскаль уволен из "Гранады"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Гранада" на своем сайте объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

"Клуб желает ему и его тренерскому штабу удачи в будущем", - говорится в сообщении.

Под руководством Абаскаля команда провела в Сегунде (второй по статусу дивизион в испанском футболе) шесть матчей: дважды проиграла, один раз победила и три раза подряд сыграла вничью. В том числе – в домашнем матче против "Малаги" в пятницу, упустив победу на 90+2 минуте.

Сейчас команда занимает 12-е (из 20) место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

С 2022 по 2024 год 35-летний Абаскаль работал в московском "Спартаке".

футбол Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Гол россиянина Миранчука лишил команду Месси победы в матче MLS

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ЦСКА обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });