Поиск

Объявивший о завершении карьеры вратарь Щенсны перешел в "Барселону"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Польский вратарь Войцех Щенсны подписал контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

СпортВратарь Войцех Щенсны объявил о завершении карьерыЧитать подробнее

Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

34-летний голкипер перешел в "Барселону" на правах свободного агента. По окончании сезона-2023/24 он завершил выступления за итальянский "Ювентус" и объявил о завершении карьеры. Однако вскоре получил предложение от "Барселоны", поскольку основной ее вратарь – Марк-Андре тер Штегер – выбыл на длительный срок из-за травмы.

В составе "Ювентуса" он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, один раз – Суперкубок страны. Также он защищал цвета английских "Арсенала" и "Брентфорда" и итальянской "Ромы".

футбол Войцех Щенсны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Гризманн завершил выступления за сборную Франции по футболу

Российский боксер Шумков завоевал пояс IBA

"Краснодар" обыграл "Зенит" и стал лидером РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });