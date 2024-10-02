Объявивший о завершении карьеры вратарь Щенсны перешел в "Барселону"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Польский вратарь Войцех Щенсны подписал контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

34-летний голкипер перешел в "Барселону" на правах свободного агента. По окончании сезона-2023/24 он завершил выступления за итальянский "Ювентус" и объявил о завершении карьеры. Однако вскоре получил предложение от "Барселоны", поскольку основной ее вратарь – Марк-Андре тер Штегер – выбыл на длительный срок из-за травмы.

В составе "Ювентуса" он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, один раз – Суперкубок страны. Также он защищал цвета английских "Арсенала" и "Брентфорда" и итальянской "Ромы".