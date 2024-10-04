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Боец Асбаров назвал своего соперника по Ural FC Бордмана не самым сложным оппонентом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сослан Асбаров заявил о готовности победить британца Роберта Бордмана в главном поединке турнира Ural FC 8.

"Знаю регалии Бордмана, его статистику, это хороший боец, но это не самый сложный оппонент. Я не выбирал себе оппонента. Когда я подписывался в лигу, сказал: "Любой бой с любым соперником. Я готов", - сказал Асбаров в эфире подкаста лиги.

"Мы оба непобежденные. У него есть победы и на кулаках, и в боксе. У нас даже рекорд почти одинаковый. Весь тренировочный процесс я доверю тренеру Али Пидуриеву, он изучает моих соперников, а потом дает мне установку", - подчеркнул он.

"На самом деле тяжело было найти мне соперника. Даже те, кто соглашались, сильно завышали гонорары, хотя не стоили этой суммы. Честно, не понимаю ребят, которые сильно завышают гонорар, слыша какое-то имя. Мы – бойцы, это наше ремесло! Ведь, наоборот, лучше же выступать против бойца с громким именем. По такому принципу действовал я. Посмотрите, у меня мало боев, но какие это соперники – Глэнтон, Кудряшов, Папин", - заявил Асбаров.

Турнир Ural FC 8 пройдет 16 октября в Перми.

Роберт Бордман Сослан Асбаров MMA Ural FC
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