Федерация триатлона поможет семье утонувшей на IronMan в Барселоне россиянки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федерация триатлона России подтвердила гибель отечественной спортсменки Елены Смирновой на соревнованиях IronMan в Барселоне.

"В ходе старта на "железной" дистанции IronMan 6 октября в Испании (г. Барселона) на плавательном этапе Елена начала тонуть и подавать организаторам сигналы о помощи. Девушку извлекли из воды и направили в больницу г. Калелья, но спасти ее не удалось", - говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что Смирнова является опытной триатлонисткой. Ожидается, что точные выводы о причинах смерти позволят сделать результаты вскрытия.



Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, говорится в сообщении