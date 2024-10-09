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Мирра Андреева проиграла своей сестре Эрике на теннисном турнире в Китае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила свой сестре Эрике во втором круге турнира в Ухани (Китай).

Результат встречи – 6:3, 6:1 в пользу Эрики Андреевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра занимает 19-е место, Эрика – 70-е.

До этого в официальных матчах сестры друг против друга не играли.

Следующая соперница Эрики Андреевой определится позднее.

Категория турнира в Ухани – WTA 1000, призовой фонд - $3,22 млн.

теннис Эрика Андреева Мирра Андреева
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