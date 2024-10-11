Сын Ильи Ковальчука забил гол за юношескую сборную России по футболу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Филипп Ковальчук, сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука, отметился голом в матче за юношескую сборную России по футболу в ворота команды Китая.

Матч с участием игроков 2009 года рождения завершился со счетом 2:0 в пользу россиян. Игра прошла в Китае, она носила товарищеский статус.

Сейчас Ковальчук-младший занимается в академии московского "Динамо". Ранее он прошел академии американского "Лос-Анджелес Гэлакси", бразильского "Сан-Паулу".