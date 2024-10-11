Ян Непомнящий не смог получить британскую визу для участия в турнире в Лондоне

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сможет принять участия в турнире Chess Masters Cup‑2024 в Лондоне. Об этом заявила его PR‑менеджер Зоя Арнацкая.

"Все очень просто: нет визы. При этом он раньше неоднократно использовал британскую визу. Но в этот раз не получилось. Не вышло получить визу, поэтому не удалось поучаствовать", - приводит слова Арнацкой "Матч ТВ".

Турнир пройдет 14-18 октября.

34-летний Непомнящий – чемпион Европы, двукратный чемпион России, дважды выиграл командный ЧМ в составе сборной России. Два раза Непомнящий участвовал в матче за мировую шахматную корону – против норвежца Магнуса Карлсена и представителя Китая Дин Лижэня (оба матча проиграл).