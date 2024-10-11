Определились первые победители чемпионата России по боксу-2024
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске состоялся первый день финальных поединков чемпионата России по боксу 2024 года. Победители выявлены в семи весовых категориях.
В весовой категории до 48 кг представляющий Московскую область Володя Мнацаканян победил Павла Васильева из Саха (Якутия).
В категории веса до 54 кг Максим Кузнецов (Кировская область) одолел Дениса Пальшина (Сахалинская область).
Константин Опольский (Московская область-Карелия) в финале весовой категории до 60 кг взял верх над Никитой Косманом (Хабаровский край).
Финал категории до 67 кг завершился победой Евгения Кооля (Краснодарский край-Хабаровский край) над Егором Козорезовым (Новосибирская область-Приморский край).
В весе до 75 кг Егор Шапочанский (Иркутская область) оказался сильнее Исмаила Муцольгова.
В весе до 86 кг Дмитрий Карманов (Хабаровский край) победил Тимура Гамзатова (Тульская область).
В весовой категории свыше 92 кг Давид Суров (Краснодарский край) одержал победу над Светославом Тетериным (Московская область-Рязанская область).
В субботу пройдут еще шесть финальных поединков.