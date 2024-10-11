Определились первые победители чемпионата России по боксу-2024

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске состоялся первый день финальных поединков чемпионата России по боксу 2024 года. Победители выявлены в семи весовых категориях.

В весовой категории до 48 кг представляющий Московскую область Володя Мнацаканян победил Павла Васильева из Саха (Якутия).

В категории веса до 54 кг Максим Кузнецов (Кировская область) одолел Дениса Пальшина (Сахалинская область).

Константин Опольский (Московская область-Карелия) в финале весовой категории до 60 кг взял верх над Никитой Косманом (Хабаровский край).

Финал категории до 67 кг завершился победой Евгения Кооля (Краснодарский край-Хабаровский край) над Егором Козорезовым (Новосибирская область-Приморский край).

В весе до 75 кг Егор Шапочанский (Иркутская область) оказался сильнее Исмаила Муцольгова.

В весе до 86 кг Дмитрий Карманов (Хабаровский край) победил Тимура Гамзатова (Тульская область).

В весовой категории свыше 92 кг Давид Суров (Краснодарский край) одержал победу над Светославом Тетериным (Московская область-Рязанская область).

В субботу пройдут еще шесть финальных поединков.