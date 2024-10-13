Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира Masters в Шанхае
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу представителя Италии.
Синнер – первая ракетка мира, Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место.
Из россиян дальше всех по турнирной сетке дошел пятая ракетка планеты Даниил Медведев. Он добрался до четвертьфинала, где уступил Синнеру.
Для Синнера это 17-й титул ATP в карьере и седьмой – в этом году.
Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.