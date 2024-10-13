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Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира Masters в Шанхае

Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира Masters в Шанхае
Янник Синнер
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу представителя Италии.

Синнер – первая ракетка мира, Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место.

Из россиян дальше всех по турнирной сетке дошел пятая ракетка планеты Даниил Медведев. Он добрался до четвертьфинала, где уступил Синнеру.

Для Синнера это 17-й титул ATP в карьере и седьмой – в этом году.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Даниил Медведев теннис Янник Синнер Новак Джокович
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