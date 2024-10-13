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Сборная России выиграла медальный зачет молодежного первенства мира по самбо

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Молодежное первенство мира по самбо завершилось в воскресенье в Ларнаке (Кипр).

Соревнования состоялись в 55 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди кадетов (14-16 лет), юношей (16-18 лет) и юниоров (18-20 лет). Российские, белорусские и французские самбисты выступали в нейтральном статусе, с флагом и гимном ФИАС.

Сборная России возглавила медальный зачет, завоевав 52 медали (44 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Казахстана, в активе которой 32 награды (3 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых) на третьем - Украина, которая выиграла 29 наград (3 золотые, 9 серебряных и 17 бронзовых).

"В этом году Молодежное первенство мира собрало рекордное число спортсменов из 33-х стран, что значительно превысило показатели прошлого года. Представители 21 команды смогли завоевать медали разного достоинства, что в очередной раз подтверждает рост конкуренции в мировом самбо. На этом Чемпионате свое лидерство вновь подтвердили российские спортсмены, ставшие первыми во всех дисциплинах и возрастных группах. Также традиционно высокие результаты показали команды из стран постсоветского пространства. Очень хорошее впечатление оставили болгарские, французские, немецкие, сербские, израильские и испанские спортсмены, завоевавшие серебряные и бронзовые медали. Уверен, география стран-медалистов будет расширяться с каждым годом", - сказал президент ФИАС Василий Шестаков журналистам по окончании турнира.

"Хочу поблагодарить Федерацию самбо Кипра, а также генерального партнера турнира – компанию "Роснефть" и официального партнера – банк ВТБ за помощь и поддержку в организации Молодежного первенства мира по самбо", - добавил он.

Турнир проходил с 11 по 13 октября. Следующим крупным соревнованием под эгидой ФИАС станет "взрослый" чемпионат мира в Астане (Казахстан), который пройдет с 8 по 10 ноября.

Василий Шестаков ФИАС самбо
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