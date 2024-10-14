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У чемпиона IBA Альберта Батыргазиева сменился соперник по поединку в Уфе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Соперником олимпийского чемпиона-2020, временного чемпиона WBA Альберта Батыргазиева по поединку 17 октября в Уфе будет Альберто Пагара из Филлипин, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый поединок возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA", который пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава". Для Батыргазиева это будет первая защита пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Изначально соперником Батыргазиева должен был стать бывший суперчемпион WBA 38-летний Николас Уолтерс из Ямайки.

"К сожалению, команда Уолтерса, мягко говоря, непрофессионально отнеслась к процессу. У нас был подписан контракт, но они отказались от поединка, ссылаясь на травму. Даже прислали соответствующие медицинские документы. Но выявлен факт, что у Уолтерса на начало ноября запланирован другой поединок с Диасом", - сказал менеджер российского боксера Эдуард Кравцов.

"Наша команда подаст на него в суд за неисполнение контрактных обязательств. Но не в этом суть. Мы уже научены опытом, поэтому еще в начале сентября у нас был заключен контракт с Пагарой, который готовился к бою в качестве резервиста. Если бы замена не потребовалась, мы бы организовали ему поединок 3 ноября на другом турнире "Ночь чемпионов IBA". Так что филиппинец проводил полноценный лагерь под эти сроки, поэтому выйдет на бой с Альбертом в хорошей форме", - отметил Кравцов.

На счету Батыргазиева на профессиональном ринге 11 побед в 11 поединках (8 – нокаутом). Пагара одержал 35 побед (24 – нокаутом) при одном поражении

В соглавном событии "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.

Также в Уфе будут разыграны два пояса WBA Asia. Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA уроженец Уфы Артур Субханкулов оспорит титул во втором полулегком весе с китайцем Лиу Венсонгом. Финалист чемпионата мира-2015, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров будет бороться пояс в наилегчайшем весе против чемпиона Африки по версии WBO Джозефа Иммануеля из Намибии. Свои очередные поединки проведут боксеры из Республики Башкортостан Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

бокс Альберт Батыргазиев
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