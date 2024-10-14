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Федерация бокса России лишила лицензии промоушен Hardcore FC

Федерация бокса России лишила лицензии промоушен Hardcore FC
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России лишила промоутерскую компанию Hardcore FC лицензии на проведение соревнований по боксу и кулачным боям. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта "бокс" и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров "Эйчэфси Медиа" (дисциплина "кулачный бой" вида спорта "бокс") и "Боксинг Интертеймент" (дисциплина "профессиональный бокс" вида спорта "бокс"), которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. Согласно сообщению, обе организации нарушили обязательные нормы и правила, в частности: не представили перечень профессиональных спортивных соревнований; порядка компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад супервайзера.

"Кроме того, в Интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований", - говорится в сообщении.

Ранее Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение о том, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии промоутера.

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