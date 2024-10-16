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Федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома задумали объединить

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном объединении Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерации гребного слалома России.

"Провел рабочую встречу с Президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгением Архиповым. Он поделился со мной планами насчет объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России по образу Федерации гимнастики России, а также Федерации водных видов спорта", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Поддерживаю этот план действий и кандидатуру Евгения Юрьевича, пожелал ему успеха", - добавил министр.

По его словам, заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. Архипов будет выдвинут на пост главы новой объединенной федерации.

Министр отметил, что на международном уровне Всемирная федерация каноэ International Canoe Federation функционирует с 1946 года и устанавливает правила и положения для занятий греблей на байдарках и каноэ и гребным слаломом во всех его формах.

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