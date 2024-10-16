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Поединок Мурата Гассиева перенесен из Вены в Ереван из-за проблем с визой

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Поединок российского боксера Мурата Гассиева с не знающим поражений датчанином Кемом Юнгквистом пройдет 26 октября в Ереване, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Изначально бой должен был пройти 19 октября в Вене. Однако у Гассиева возникли сложности с оформлением визы, поэтому его поединок был перенесен на неделю и состоится в Ереване. Он возглавит другой турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

СпортЭкс-чемпион WBA и IBF Гассиев проведет в Вене бой с датчанином ЮнгквистомЧитать подробнее

30-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно).

бокс IBA Ереван Мурат Гассиев Кем Юнгквист
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