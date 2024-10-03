Экс-чемпион WBA и IBF Гассиев проведет в Вене бой с датчанином Юнгквистом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев проведет поединок с представителем Дании Кемом Юнгквистом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый бой возглавит турнир серии "Ночь чемпионов IBA", который пройдет 19 октября в Вене.

30-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF. На счету Гассиева на профессиональном ринге 30 побед (23 – нокаутом) при двух поражениях.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании. В общей сложности он выиграл все 18 боев (11 – досрочно).