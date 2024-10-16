Черчесов оштрафован в Казахстане за шутку о местном языке

Тренер Станислав Черчесов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов назвал выходящими за рамки шутку главного тренера сборной страны Станислава Черчесова о ее национальном языке. Российский специалист оштрафован.

"Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - приводит слова Барменкулова Tengri Sport.

Штраф составит почти 150 тысяч рублей.

Поводом послужил ставший резонансным видеоролик с одной из пресс-конференций, где журналист задает российскому специалисту вопрос на казахском. На это Черчесов поинтересовался: "Ты на французском сейчас говоришь?", добавив к своему вопросу несколько распространенных французских реплик. При этом журналист был в футболке французского "Пари Сен-Жермен".

В Минспорта Казахстана заявили, что "Черчесов, "предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык". В ведомстве призвали все спортивные федерации страны "отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес".