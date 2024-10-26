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Гол Промеса принес победу "Дубай Юнайтед" в дебютном матче экс-спартаковца в ОАЭ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес отметился голом в дебютном матче за "Дубай Юнайтед" в рамках первого дивизиона ОАЭ.

Он отличился на 35-й минуты домашней встречи с "Хатта", сделав это при счете 1:0 в пользу "Дубай Юнайтед".

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В результате команда из Дубая одержала победу со счетом 3:1. Команда набрала 5 очков и после четырех туров занимает шестое место в турнирной таблице. "Хатта" - на четвертой строчке. 6 очков.

Предыдущим клубом 32-летнего Промеса был московский "Спартак". Здесь он играл 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. В составе "Спартака" он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В начале года, будучи игроком "Спартака", Промес был задержан в ОАЭ и в настоящее время находится в этой стране под подпиской о невыезде. Ему грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен по двум уголовным делам – за нападение на родственника и контрабанду наркотиков.

1 июля срок действия контракта экс-футболиста сборной Нидерландов со "Спартаком" истек. 5 сентября было объявлено, что Промес перешел в "Дубай Юнайтед".

Квинси Промес ОАЭ Спартак футбол
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