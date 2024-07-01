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Промес назвал "Спартак" своей семьей после объявления о его уходе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский футболист Квинси Промес отреагировал на объявление "Спартака" о том, что он покидает команду в связи с истечением срока контракта.

Спорт"Спартак" объявил об уходе Квинси Промеса"Спартак" объявил об уходе Квинси ПромесаЧитать подробнее

"Моя семья навсегда", - написал 32-летний Промес в соцсетях.

В этом году футболист не играл за "Спартак" в официальных турнирах, поскольку был задержан в ОАЭ и в настоящее время находится в этой стране под подпиской о невыезде. Ему грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен по двум уголовным делам – за нападение на родственника и контрабанду наркотиков.

"Спартак" в понедельник подчеркнул, что в нынешней ситуации говорить о возможности дальнейшего сотрудничества с Промесом невозможно, но выразил надежду, "что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу".

Промес выступал за "Спартак с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Квинси Промес Спартак футбол
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