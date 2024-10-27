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Гассиев похвалил нокаутированного им Юнгквиста за характер

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Мурат Гассиев после победы над датчанином Кемом Юнгквистом на турнире "Ночь чемпионов IBA" отметил характер соперника.

"Как показывает практика, скандинавы – настоящие викинги, они с характером. Юнгквист сейчас пропускал удары, но они его не беспокоили. И он продолжал боксировать", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Перед этим поединком мы поменяли кое какие моменты в подготовке, у нас были хорошие спарринг партнеры. Вроде получилось сделать то, что нарабатывали", - сказал Гассиев.

"Будем двигаться дальше, прогрессировать и по возможности радовать победами. Что дальше? Хочу отдохнуть две недели. Это максимум. А далее вернуться в лагерь и ждать предложений", - добавил он.

Поединок Гассиева с Юнгквистом прошел в Ереване и завершился нокаутом в пятом раунде.

Мурат Гассиев бокс Кем Юнгквист
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